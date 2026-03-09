Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

(Teleborsa) - Rosso per la big degli elettrodomestici
, che sta segnando un calo del 3,23%.
Lo scenario su base settimanale di De' Longhi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del produttore di elettrodomestici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)