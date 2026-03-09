Milano 17:35
Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

(Teleborsa) - Rosso per la big degli elettrodomestici, che sta segnando un calo del 3,23%.

Lo scenario su base settimanale di De' Longhi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del produttore di elettrodomestici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
