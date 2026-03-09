Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:59
24.630 -0,05%
Dow Jones 19:59
47.120 -0,80%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Pesante sul mercato di Piazza Affari De' Longhi

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Piazza Affari De' Longhi
Retrocede molto la big degli elettrodomestici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,01%.
Condividi
```