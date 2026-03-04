Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: positiva la giornata per De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la big degli elettrodomestici, che lievita del 2,67%.

Il trend di De' Longhi mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo del produttore di elettrodomestici evidenzia un declino dei corsi verso area 36,12 Euro con prima area di resistenza vista a 37,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
