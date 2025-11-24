Piazza Affari: in calo Inwit

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,09%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,763 Euro. Primo supporto individuato a 7,703. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 7,823.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)