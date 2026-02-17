Milano
11:08
45.690
+0,60%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
0:00
49.501
0,00%
Londra
11:08
10.517
+0,41%
Francoforte
11:08
24.861
+0,24%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 11.25
Piazza Affari: scambi al rialzo per Inwit
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 09.35
Bene la
società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, con un rialzo dell'1,94%.
Titoli e Indici
Inwit
+1,72%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto