Milano 11:08
45.690 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:08
10.517 +0,41%
Francoforte 11:08
24.861 +0,24%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Inwit

Bene la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con un rialzo dell'1,94%.
