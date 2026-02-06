Milano 10:10
45.605 -0,47%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:10
10.285 -0,23%
Francoforte 10:09
24.502 +0,04%

Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari

Viene venduto parecchio il comparto italiano auto e ricambi, che continua la seduta a 262.115,27 punti.
