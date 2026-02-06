Milano
10:10
45.605
-0,47%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
10:10
10.285
-0,23%
Francoforte
10:09
24.502
+0,04%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 10.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
06 febbraio 2026 - 10.00
Viene venduto parecchio il
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la seduta a 262.115,27 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rosso per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: lieve rialzo per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
-7,43%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata depressa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: settore automotive dell'Italia, quotazioni alle stelle
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore automotive dell'Italia
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto