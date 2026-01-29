Milano 12:41
45.361 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:41
10.216 +0,60%
Francoforte 12:41
24.613 -0,84%

Piazza Affari: scambi al rialzo per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe, con una variazione percentuale dell'1,87%.
