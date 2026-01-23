Milano 10:46
44.897 -0,43%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:47
10.155 +0,05%
Francoforte 10:46
24.849 -0,03%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Saipem

Rialzo marcato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
