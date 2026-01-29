Milano 11:04
45.321 +0,40%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:04
10.192 +0,37%
Francoforte 11:04
24.536 -1,16%

Piazza Affari: andamento rialzista per Campari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore beverage, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Campari, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società famosa per il suo bitter alcolico. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,075 Euro. Primo supporto visto a 5,887. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,789.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
