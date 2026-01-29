Piazza Affari: andamento rialzista per Campari

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore beverage
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Campari
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società famosa per il suo bitter alcolico
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,075 Euro. Primo supporto visto a 5,887. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,789.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)