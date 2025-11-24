Piazza Affari: scambi in positivo per Cementir

società cementiera

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)