Piazza Affari: scambi in positivo per Cementir

(Teleborsa) - Avanza la società cementiera
, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il gruppo cementiero
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)