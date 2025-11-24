PLATINUM del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Appiattita la performance del metallo bianco-argenteo, che porta a casa un modesto 0%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.505. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.541. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.493.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)