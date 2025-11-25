Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,44%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Dow Jones 30 restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 45.984,3. La resistenza più immediata è stimata a 46.680,3. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 47.376,3, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)