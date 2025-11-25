Milano 11:25
Analisi Tecnica: indice DAX del 24/11/2025

Analisi Tecnica: indice DAX del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,64%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.127,7. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.314,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 23.501,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
