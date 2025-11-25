Avvera (Credem), utile in crescita del 49% nei primi nove mesi: volumi a 1,8 miliardi (+16%)

Gruppo Credem

(Teleborsa) -, società delattiva nele nell’, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con un utile netto di, in crescita del 49% rispetto ai 15,6 milioni dell’anno precedente.Ilsale a 45,6 milioni (+65%), mentre leraggiungono 36,8 milioni (+11%). Iltocca 82,5 milioni, in aumento del 36%, grazie alla crescita dello stock impieghi e al contributo dell’intermediazione mutui. Solido anche il: costo del credito allo 0,73% e NPL ratio all’1,52%, con un Cost/Income al 34%, in miglioramento di 8 punti.Sul, i volumi complessivi erogati e intermediati arrivano a(+16% a/a). Nei mutui, Avvera registra 620 milioni di nuove operazioni (+23%); i prestiti personali raggiungono 265 milioni (+12%) e i prestiti finalizzati 560 milioni (+16%). Il canale Cessione del Quinto cresce a 368 milioni (+4%).Forte l’avanzamento nell’acquisizione clienti:(+26%), sostenuti anche dal sistema proprietario di "buy now pay later" Splittypay. Prosegue inoltre l’espansione delle partnership bancarie, con oltre 640 sportelli coinvolti nella distribuzione dei prestiti personali."I risultati di questi primi nove mesi del 2025 confermano l'eccellente andamento e segnano quello che si prospetta come il sesto anno consecutivo di forte crescita per Avvera. Questi numeri consolidano il nostro ruolo strategico all'interno del Gruppo Credem: siamo un motore fondamentale per l'acquisizione di nuova clientela e, al contempo, agiamo come 'fabbrica prodotto' e fonte di innovazione. Il nostro business si sta evolvendo costantemente, stiamo investendo nelle sinergie con tutte le aziende del Gruppo, creando un valore condiviso sempre maggiore. Questo percorso dimostra la validità del nostro modello diversificato e ci proietta con fiducia verso le fasi successive della nostra evoluzione", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Avvera.