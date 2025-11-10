BFF Bank, primi nove mesi del 2025 record per Portafoglio Crediti e Volumi

BFF Banking Group

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025ha riportato unpari a 118,1 milioni, rispetto a 103,2 milioni nei primi nove mesi 2024. Utile Netto Rettificato del terzo trimestre 2025 è pari a 42,8 milioni, in crescita del 33% anno su anno.Ilè pari a 5,8 miliardi (+8% anno su anno) ea 6,3 miliardi (+11% anno su anno). Si p trattato dei primi nove mesi più alti di sempre in termini di Portafoglio Crediti e Volumi di Gruppo. I Volumi in Italia sono cresciuti di 16% anno su anno.Ilsi è attestato al 73%, con Depositi da Transaction Services in crescita di 1,3 miliardi anno su anno.Lesono pari allo 0,2% dei crediti escludendo i Comuni italiani in dissesto.(Crediti scaduti netti) ammontano a 1,6 miliardi, in diminuzione del 6% rispetto a dicembre 2024. Fatture contagiantipari a 296 milioni (-30% dalla riclassificazione di giugno 2024).Tra gli, il CET1 ratio si è attestato al 13,4% e TCR al 16,5%, con 108 milioni di capitale in eccesso rispetto al targetdel 13% di CET1 ratio.La società ha segnalato che isaranno comunicati con il nuovo Piano Strategico nel corso del 2026.