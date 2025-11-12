E.ON, Ebitda e utile netto in crescita nei nove mesi 2025, confermata la guidance per fine anno

E.ON

(Teleborsa) -ha aumentato l'di Gruppo del 10%, che ha raggiunto i 7,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025 (9M24: 6,7 miliardi di euro). Nonostante i maggiori ammortamenti e gli oneri finanziari, anche l'di Gruppo è aumentato, salendo del 4% a 2,3 miliardi (9M24: 2,2 miliardi di euro).Nel segmento, l'EBITDA rettificato è aumentato del 18%, attestandosi a 5,6 miliardi di euro (primi nove mesi 2024: 4,8 miliardi di euro). Nel segmento, l'EBITDA rettificato è diminuito del 18%, attestandosi a 1,4 miliardi di euro (primi nove mesi 2024: 1,7 miliardi di euro). Nel settore, l'EBITDA rettificato è aumentato del 15%, attestandosi a circa 400 milioni di euro (primi nove mesi 2024: circa 350 milioni di euro).Nei primi nove mesi dell'anno, E.ON ha5,1 miliardi di euro nella trasformazione del sistema energetico in Europa, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente (9M24: 4,7 miliardi di euro). La maggior parte degli investimenti – 4,1 miliardi di euro – è stata destinata al business delle. Ciò rappresenta un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. L'attenzione si è concentrata principalmente sull'espansione e la modernizzazione delle infrastrutture. Inoltre, E.ON sta portando avanti la standardizzazione e la digitalizzazione delle sue reti di distribuzione.E.ONper l'intero anno 2025 e continua a prevedere undi Gruppo compresoe undi Gruppo rettificato compreso, ha commentato: "La nostra strategia di investimenti massicci per modernizzare e digitalizzare le infrastrutture energetiche sta dando i suoi frutti. Continuiamo a crescere e il nostro ruolo di protagonisti della transizione energetica ci consente di dare un contributo decisivo alla trasformazione sostenibile del sistema energetico europeo. I nostri risultati dei primi nove mesi confermano che siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi annuali".