Snam, GNL in forte crescita: rappresenta oltre il 30% dei flussi di gas verso l’Italia nei nove mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025, il GNL
(gas naturale liquefatto) ha rappresentato oltre il 30% dei flussi di gas verso l’Italia, in forte aumento (+38,5%) rispetto allo stesso periodo del 2024. È quanto emerge dai dati diffusi da Snam in occasione della presentazione dei risultati del gruppo nei primi nove mesi del 2029. Come ha sottolineato il Cfo dell'operatore energetico, Luca Passa
, nel corso della call con gli analisti, "il dato conferma il ruolo strategico del gas liquefatto nella diversificazione
delle fonti di approvvigionamento
e nel rafforzamento della sicurezza energetica nazionale".
In termini assoluti, i volumi di GNL importati sono saliti da 10,89 miliardi di metri cubi a 15,08 miliardi
, con un incremento di 4,19 miliardi di metri cubi. Complessivamente, il GNL ha coperto oltre un terzo delle immissioni totali in rete
(salite a 48,15 miliardi di metri cubi), mentre le importazioni via gasdotto si sono ridotte dell’8,5% a 30,6 miliardi.
Snam ha fatto sapere che nel periodo sono arrivati in Italia 165 metanieri
, con circa il 50% dei carichi provenienti dagli Stati Uniti
, sottolineando la centralità delle infrastrutture di rigassificazione
nella strategia energetica nazionale.
Nello specifico, in base a quanto comunicato da Snam nella sua presentazione, il terminal Adriatic LNG
ha gestito 6,09 miliardi di metri cubi (-9,9% rispetto al 2024) mentre OLT Livorno
ha più che quintuplicato i volumi, da 0,66 a 3,43 miliardi. In crescita anche i volumi gestiti da Panigaglia
(1,47 miliardi, +54,7%) e Piombino
(3,13 miliardi, +24,2%). Infine, il nuovo FSRU di Ravenna
, operativo da maggio 2025, ha già immesso 0,96 miliardi di metri cubi.
Grazie a queste infrastrutture, il livello di riempimento degli stoccaggi
ha raggiunto il 92%, ben al di sopra della media europea (circa 82%). Snam ha evidenziato che l’espansione della capacità GNL e la piena operatività dei terminali contribuiranno a garantire maggiore flessibilità del sistema gas, sostenendo le esportazioni e la transizione verso un mix energetico più sicuro e sostenibile.