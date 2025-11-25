Eventi e scadenze del 25 novembre 2025

(Teleborsa) -
Martedì 25/11/2025 Appuntamenti
: XXIV Settimana della Cultura d'Impresa
- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop (da venerdì 14/11/2025 a venerdì 28/11/2025) 34ª Assemblea generale IMO
- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi (da lunedì 24/11/2025 a mercoledì 03/12/2025) Vertice Unione europea - Unione africana
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperanno al Vertice Unione europea - Unione africana a Luanda, Angola (da lunedì 24/11/2025 a martedì 25/11/2025)
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre
10:00 - Inaugurazione nuovo terminal partenze BGY Airport
- Aerostazione, Porta 6 - Evento inaugurale del nuovo terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo. Sarà presente il presidente SACBO, Giovanni Sanga
10:30 - Assemblea Confartigianato
- Auditorium della Conciliazione, Roma - All'Assemblea prenderanno parte rappresentanti del Parlamento, dell'Esecutivo, delle istituzioni ed esponenti delle forze economiche e sociali. I lavori inizieranno con la lettura dei messaggi di Papa Leone XIV e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Ministro Francesco Lollobrigida, e rappresentanti del Governo. E' previsto il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
11:00 - Fondazione ENPAIA - Relazione Annuale 2025 al Parlamento
- Palazzo della Minerva, Sala degli Atti Parlamentari, Roma - Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento della Fondazione ENPAIA. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Piazza (Presidente Fondazione ENPAIA), Roberto Diacetti (DG Fondazione ENPAIA), Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente COVIP) e David Granieri (Vicepresidente di Coldiretti Nazionale)
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica all'Assemblea UPI
- Teatro Apollo, Lecce - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di apertura della 38ª Assemblea generale delle Province italiane (UPI) "Le Province, aperte al futuro" Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BTP Short - BTP€i Aziende
: Abercrombie & Fitch
- Risultati di periodo Alibaba
- Risultati di periodo Best Buy
- Risultati di periodo Dell Technologies
- Risultati di periodo Guess?
- Risultati di periodo HP
- Risultati di periodo Mare Engineering Group
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Solutions Capital Management Sim
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))