Eventi e scadenze del 25 novembre 2025

(Teleborsa) -- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro Giancarlo Giorgetti parteciperanno al Vertice Unione europea - Unione africana a Luanda, Angola08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre10:00 -- Aerostazione, Porta 6 - Evento inaugurale del nuovo terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo. Sarà presente il presidente SACBO, Giovanni Sanga10:30 -- Auditorium della Conciliazione, Roma - All'Assemblea prenderanno parte rappresentanti del Parlamento, dell'Esecutivo, delle istituzioni ed esponenti delle forze economiche e sociali. I lavori inizieranno con la lettura dei messaggi di Papa Leone XIV e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Ministro Francesco Lollobrigida, e rappresentanti del Governo. E' previsto il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni11:00 -- Palazzo della Minerva, Sala degli Atti Parlamentari, Roma - Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento della Fondazione ENPAIA. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Piazza (Presidente Fondazione ENPAIA), Roberto Diacetti (DG Fondazione ENPAIA), Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente COVIP) e David Granieri (Vicepresidente di Coldiretti Nazionale)11:00 -- Teatro Apollo, Lecce - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di apertura della 38ª Assemblea generale delle Province italiane (UPI) "Le Province, aperte al futuro"- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive