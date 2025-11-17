Milano 17:35
New York: peggiora HP

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di computer e stampanti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,91%.

La tendenza ad una settimana di HP è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,92. Il peggioramento di HP è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
