New York: si muove sulla parità Best Buy

(Teleborsa) - Seduta fiacca per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, che passa di mano con un trascurabile -2,1%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Best Buy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,45%, rispetto a +4,75% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di Best Buy
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 78,44 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 80,72. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 77,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)