New York: si muove sulla parità Best Buy
(Teleborsa) - Seduta fiacca per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento, che passa di mano con un trascurabile -2,1%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Best Buy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,45%, rispetto a +4,75% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di Best Buy perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 78,44 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 80,72. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 77,59.

