Milano 9:52
47.040 +0,83%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:52
10.761 +0,76%
25.042 +0,22%

Francoforte: calo per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per HeidelbergCement
Sottotono la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano con un calo del 2,49%.
Condividi
```