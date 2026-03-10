Francoforte: scambi in positivo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia del cemento tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,22%.
L'andamento di HeidelbergCement
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del big cementiero tedesco
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 175,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 178,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 174,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)