Francoforte: in calo HeidelbergCement

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia del cemento tedesca
, con un ribasso del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco
rispetto all'indice.
Il grafico attuale di HeidelbergCement
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 192,9 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 199,7. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 189,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)