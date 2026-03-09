Francoforte: in perdita HeidelbergCement

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia del cemento tedesca
, che mostra un -3,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del big cementiero tedesco
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 163,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 169,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 159,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)