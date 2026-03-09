Milano 17:35
Francoforte: in perdita HeidelbergCement

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia del cemento tedesca, che mostra un -3,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del big cementiero tedesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 163,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 169,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 159,8.

