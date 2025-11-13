Milano 11:35
44.942 +0,33%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:35
9.873 -0,38%
Francoforte 11:35
24.294 -0,36%

Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Balzo del comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 116.228,85 punti.
Condividi
```