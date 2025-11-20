Halma, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, che tratta in rialzo del 9,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halma
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,63 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,03. Il peggioramento di Halma
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)