Milano 13:47
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:47
9.776 +0,96%
Francoforte 13:47
24.000 +1,83%

Teamviewer, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Seduta decisamente positiva per Teamviewer, che tratta in rialzo del 4,80%.
