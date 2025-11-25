Milano 11:34
42.119 -0,42%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:34
9.532 -0,03%
Francoforte 11:34
23.174 -0,28%

PALLADIUM del 24/11/2025

Finanza
PALLADIUM del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo dell'1,59%.

La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.417. Supporto visto a quota 1.383,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.450,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```