PALLADIUM del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo dell'1,59%.
La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.417. Supporto visto a quota 1.383,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.450,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)