Milano
16:40
42.702
+0,96%
Nasdaq
16:40
24.733
-0,57%
Dow Jones
16:40
46.729
+0,60%
Londra
16:40
9.600
+0,68%
Francoforte
16:40
23.438
+0,85%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 16.57
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per SOL
Piazza Affari: calo per SOL
,
In breve
25 novembre 2025 - 12.30
Retrocede il
produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, con un ribasso del 2,38%.
SOL
-2,08%
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto