Piazza Affari: positiva la giornata per SOL

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, con una variazione percentuale dell'1,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SOL
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro di medio periodo di SOL
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 48,15 Euro. Primo supporto individuato a 47,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 48,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)