Milano 13:05
47.466 +0,08%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:05
10.895 +0,44%
Francoforte 13:05
25.332 +0,17%

Piazza Affari: scambi in positivo per SOL

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per SOL
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di SOL è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```