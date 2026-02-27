Piazza Affari: scambi in positivo per SOL

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di SOL
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)