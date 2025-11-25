Piazza Affari: scambi negativi per SOL

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, con un ribasso del 2,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, SOL
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)