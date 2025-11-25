Milano 16:41
42.712 +0,98%
Nasdaq 16:41
24.734 -0,56%
Dow Jones 16:41
46.746 +0,64%
Londra 16:41
9.601 +0,70%
Francoforte 16:41
23.441 +0,87%

Piazza Affari: scambi negativi per SOL

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per SOL
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, con un ribasso del 2,38%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, SOL è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```