Chip, NVIDIA si prepara a superare Apple come principale cliente di TSMC

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da CNBC, nel 2026è destinata a superarediventando il principale cliente di, la più grande fonderia di chip al mondo. Questa inversione di posizioni riflette la crescita travolgente di Nvidia nel contesto della costruzione di infrastrutture per l'. Secondo le stime dell'analista Ben Bajarin di Creative Strategies, Nvidia genererà quest'anno ricavi perper TSMC (pari al 22% del totale della fonderia), superando iprevisti da Apple (18%).Il sorpasso segna un mutamento fondamentale nelle. Per anni Apple è stata il motore trainante di TSMC, garantendo la scala necessaria per investire nei processi produttivi più avanzati (i "leading nodes") per i chip di. Tuttavia, idi Nvidia — come i modelli Hopper, Blackwell e il futuro Rubin — non solo sono più grandi e complessi da produrre rispetto a quelli per smartphone, ma hanno unmolto più elevato.L'impatto di Nvidia è già evidente nei bilanci di TSMC: le vendite nel settore(HPC), che include i chip per l'IA, hanno rappresentato il 55% dei ricavi netti nell'ultimo trimestre, contro il 40% del 2022.Nonostante l'ottimismo, il CEO di TSMC,, ha espresso cautela riguardo agli ingenti investimenti necessari (previsti tra 52 e 56 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest'anno) per soddisfare unache sembra non avere sosta. Al momento, il vero "collo di bottiglia" dell'intera industria dell'intelligenza artificiale rimane proprio la fornitura dida parte di TSMC.