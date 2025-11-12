Milano 17:35
Meta investe oltre 1 miliardo di dollari per il suo 30esimo data center in Wisconsin

(Teleborsa) - Meta ha annunciato la costruzione del suo 30° data center a Beaver Dam, Wisconsin, una struttura progettata per supportare carichi di lavoro avanzati di intelligenza artificiale (AI) e consolidare la rete globale di infrastrutture tecnologiche del gruppo. La località è stata scelta per l’accesso a infrastrutture affidabili e a una forza lavoro qualificata, ha spiegato l'azienda in una nota.

L’investimento complessivo supererà 1 miliardo di dollari, creando oltre 100 posti di lavoro permanenti e impiegando più di 1.000 lavoratori specializzati durante la costruzione. Meta finanzierà anche 200 milioni di dollari in miglioramenti energetici locali, tra cui sottostazioni elettriche, linee di trasmissione e potenziamenti di rete.

A sostegno della comunità, la società donerà 15 milioni di dollari all’Hometown Care Energy Fund di Alliant Energy, per aiutare le famiglie locali a coprire i costi energetici. Inoltre, dal prossimo autunno saranno aperte le candidature per i Data Center Community Action Grants, che finanzieranno scuole e organizzazioni locali per favorire la formazione digitale e lo sviluppo sostenibile.

Secondo Meta, il campus di Beaver Dam sarà un modello di efficienza e sostenibilità: utilizzerà sistemi di raffreddamento a secco, eliminando il consumo idrico per il raffreddamento, e restituirà il 100% dell’acqua utilizzata ai bacini locali. In collaborazione con Ducks Unlimited, Meta riqualificherà 570 acri di zone umide e praterie, di cui 175 acri saranno ceduti all’organizzazione per la tutela ambientale.

Il nuovo data center sarà alimentato al 100% da energia pulita e rinnovabile e progettato per ottenere la certificazione LEED Gold, confermando gli standard ambientali elevati che Meta applica a tutte le sue infrastrutture globali.
