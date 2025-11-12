Foxconn, utile oltre le attese nel terso trimestre 2025

(Teleborsa) -, la più grande azienda produttrice di componenti elettrici ed elettronici al mondo (oltre che assemblatrice dell'iPhone), ha riportato un aumento del 17% dell’nel terzo trimestre, superando le previsioni grazie alla continua impennata della domanda di server AI, una tendenza che l’azienda prevede di mantenere fino al prossimo anno.L’utile netto per il periodo luglio-settembre è stato di 57,67 miliardi di dollari taiwanesi (1,89 miliardi di dollari), superando la stima media di 50,4 miliardi di dollari taiwanesi compilata da LSEG. Isono aumentati dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 2.059 trilioni di NT$.sono rimasti il principale motore di crescita. Le apparecchiature cloud e di rete, inclusi i server AI, hanno rappresentato il 42% dei ricavi totali.L’azienda ha dichiarato di prevedere una, con le vendite di server AI che dovrebbero aumentare ulteriormente rispetto al trimestre precedente.Per l’, Foxconn ha ribadito le aspettative di una significativa crescita dei ricavi, in linea con le indicazioni di agosto, sebbene non abbia fornito cifre specifiche.Foxconn ha dichiarato che iavevano raggiunto 1 trilione di NT$ entro la fine di settembre, supportati dall’aumento delle spedizioni di rack e dai progressi nella produzione.