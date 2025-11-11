La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa di Wall Street, sulle speranze della fine dello shutdown. Il Senato americano ha approvato, con 60 voti a favore e 40 contrari, il provvedimento per mettere fine al blocco delle attività federali. Il voto passa ora alla Camera che si auspica già domani così da riaprire il governo prima possibile. Lo shutdown ha interrotto la pubblicazione di importanti indicatori macro chiave, costringendo la Fed a muoversi nella nebbia dei dati mancanti.ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,81%, a 47.369 punti; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,54% termina a quota 6.832 punti. Effervescente il(+2,2%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,83%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,68%),(+2,53%) e(+1,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,79%),(+1,86%),(+1,72%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,83%),(+6,46%),(+5,79%) e(+5,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,96%.scende dell'1,63%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.