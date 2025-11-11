La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa di Wall Street, sulle speranze della fine dello shutdown. Il Senato americano ha approvato, con 60 voti a favore e 40 contrari, il provvedimento per mettere fine al blocco delle attività federali. Il voto passa ora alla Camera che si auspica già domani così da riaprire il governo prima possibile. Lo shutdown ha interrotto la pubblicazione di importanti indicatori macro chiave, costringendo la Fed a muoversi nella nebbia dei dati mancanti.
il Dow Jones
ha terminato la giornata con un aumento dello 0,81%, a 47.369 punti; sulla stessa linea, in forte aumento l'S&P-500
, che con il suo +1,54% termina a quota 6.832 punti. Effervescente il Nasdaq 100
(+2,2%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'S&P 100
(+1,83%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica
(+2,68%), telecomunicazioni
(+2,53%) e beni di consumo secondari
(+1,49%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Nvidia
(+5,79%), Microsoft
(+1,86%), 3M
(+1,72%) e Amazon
(+1,63%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Procter & Gamble
, che ha terminato le contrattazioni a -1,01%.
Pensosa United Health
, con un calo frazionale dello 0,81%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Palantir Technologies
(+8,83%), Micron Technology
(+6,46%), Nvidia
(+5,79%) e AppLovin
(+5,06%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Charter Communications
, che ha archiviato la seduta a -4,28%.
Spicca la prestazione negativa di Axon Enterprise
, che scende del 2,96%. Mondelez International
scende dell'1,63%.
Calo deciso per Microchip Technology
, che segna un -1,55%.