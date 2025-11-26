Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Flatexdegiro
, con una variazione percentuale del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Flatexdegiro
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,76 Euro. Supporto stimato a 31,76. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)