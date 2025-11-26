Milano 10:01
42.685 -0,03%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:01
9.624 +0,15%
Francoforte 10:01
23.481 +0,07%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Flatexdegiro, con una variazione percentuale del 2,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di Flatexdegiro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,76 Euro. Supporto stimato a 31,76. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```