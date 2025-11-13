Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:38
25.113 -1,58%
Dow Jones 18:38
47.838 -0,86%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: andamento negativo per JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per JP Morgan
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società finanziaria con sede a New York, con una flessione del 2,36%.

La tendenza ad una settimana del colosso finanziario americano è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di JP Morgan rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 318,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 310,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 326,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```