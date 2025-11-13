New York: andamento negativo per JP Morgan

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società finanziaria con sede a New York
, con una flessione del 2,36%.
La tendenza ad una settimana del colosso finanziario americano
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di JP Morgan
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 318,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 310,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 326,1.
