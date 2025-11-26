Milano 10:02
42.692 -0,02%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:02
9.622 +0,13%
Francoforte 10:02
23.484 +0,08%

Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un rialzo del 2,46%.

La tendenza ad una settimana di JD Sports Fashion è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di JD Sports Fashion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,7451 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,7627. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7337.

```