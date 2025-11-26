Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, con un rialzo del 2,46%.
La tendenza ad una settimana di JD Sports Fashion
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di JD Sports Fashion
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,7451 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,7627. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7337.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)