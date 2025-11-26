Londra: risultato positivo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Marks & Spencer
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,3 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,409. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,231.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)