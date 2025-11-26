Milano 14:43
Londra: risultato positivo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.

Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Marks & Spencer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,3 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,409. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,231.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
