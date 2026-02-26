Milano 13:47
47.284 +0,24%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:47
10.823 +0,16%
Francoforte 13:47
25.279 +0,41%

Londra: giornata depressa per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta con una perdita del 2,48%.

L'andamento di Marks & Spencer nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Marks & Spencer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,051 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,182.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```