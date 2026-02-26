Londra: giornata depressa per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che tratta con una perdita del 2,48%.
L'andamento di Marks & Spencer
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Marks & Spencer
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,051 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,182.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)