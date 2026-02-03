Milano 11:40
46.427 +0,92%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:40
10.323 -0,18%
Francoforte 11:40
24.882 +0,34%

Londra: nuovo spunto rialzista per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Avanza il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che guadagna bene, con una variazione del 2,65%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marks & Spencer più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Marks & Spencer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,849 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,711. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,987.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```