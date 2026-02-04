Milano 14:40
Londra: balza in avanti Marks & Spencer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, con una variazione percentuale del 2,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marks & Spencer più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Marks & Spencer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,965 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,675. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,254.

