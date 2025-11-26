Londra: scambi in positivo per Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dell'ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,48 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,86, mentre il primo supporto è stimato a 27,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)