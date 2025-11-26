Londra: scambi in positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Avanza la compagnia mineraria
, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,48 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,86, mentre il primo supporto è stimato a 27,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)