Londra: scambi in positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Avanza la compagnia mineraria, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,48 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,86, mentre il primo supporto è stimato a 27,1.

