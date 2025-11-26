Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:46
25.270 +1,01%
Dow Jones 20:46
47.518 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: in calo Bio-Techne

New York: in calo Bio-Techne
Ribasso per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che presenta una flessione del 2,26%.
