New York: positiva la giornata per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda di analisi e business intelligence
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MicroStrategy Incorporated
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 171,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 182,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 165,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)