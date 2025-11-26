Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:46
25.270 +1,01%
Dow Jones 20:46
47.518 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: positiva la giornata per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda di analisi e business intelligence, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,35%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MicroStrategy Incorporated, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 171,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 182,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 165,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
