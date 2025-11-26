New York: rosso per Bio-Techne

produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 65,43 USD. Possibile una discesa fino al bottom 63,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 67,08.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)