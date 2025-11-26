Milano 10:03
PALLADIUM del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Discesa moderata per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 25 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.403,3. Supporto a 1.381,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.425,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
