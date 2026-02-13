Milano 10:52
45.797 -0,92%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:52
10.425 +0,22%
Francoforte 10:52
24.844 -0,03%

Parigi: brusca correzione per l'OREAL

Parigi: brusca correzione per l'OREAL
(Teleborsa) - A picco il colosso dei cosmetici, che presenta un pessimo -6,09%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'OREAL, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di breve periodo della società di cosmesi mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 371,7 Euro e supporto a 364. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 379,5.

