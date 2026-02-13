Parigi: brusca correzione per l'OREAL

(Teleborsa) - A picco il colosso dei cosmetici
, che presenta un pessimo -6,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'OREAL
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di breve periodo della società di cosmesi
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 371,7 Euro e supporto a 364. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 379,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)