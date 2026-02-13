Parigi: brusca correzione per l'OREAL

colosso dei cosmetici

CAC40

OREAL

società di cosmesi

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -6,09%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di breve periodo dellamette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 371,7 Euro e supporto a 364. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 379,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)