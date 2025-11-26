Milano 16:55
43.125 +1,00%
Nasdaq 16:55
25.179 +0,64%
Dow Jones 16:55
47.370 +0,55%
Londra 16:55
9.690 +0,84%
Francoforte 16:55
23.687 +0,95%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto media dell'Italia

Depressa l'indice media italiano, che scambia sotto i livelli della vigilia a 9.634,76 punti.
